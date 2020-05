Empresa de Warren Buffett perde 45 mil milhões no trimestre

O conglomerado Berkshire Hathaway, de Waren Buffett, foi fortemente penalizado pelo impacto da pandemia de covid-19, tendo registado prejuízos de 49,7 mil milhões de dólares (45,2 mil milhões de euros) no primeiro trimestre deste ano.

Os dados hoje divulgados comparam com lucros de 21,7 mil milhões de dólares (19,6 mil milhões de euros) registados pela 'holding', com sede em Omaha (Nebraska), em igual período do ano passado.

As contas da Bershire Hathaway são especialmente voláteis desde 2018, devido à alteração de normas contabilísticas que entraram em vigor desde essa altura e que a obrigam a incluir a diferença do valor das ações detidas, o que tendo em conta a enorme carteira do fundo de Buffett provoca grandes movimentos em função do rumo dos mercados.

O famoso investidor, que tem sido muito crítico dessas regras de contabilidade, sublinha sempre que o resultado operacional é a forma "mais confiável" de ver o desempenho da sua empresa.

No primeiro trimestre, a Berkshire Hathaway registou um resultado operacional de 5,9 mil milhões de dólares (cerca de 5,2 mil milhões de euros, à taxa de câmbio atual), mais 5,6% do que os 5,5 mil milhões de dólares (cinco mil milhões de euros) registados no período homólogo do ano passado.

Conhecido por saber aproveitar os momentos de crise para fazer novos negócios, até agora pouco se sabe sobre os movimentos de Buffett durante a pandemia do novo coronavírus, que atingiu com força quase todos os setores, incluindo muitas das grandes empresas onde tem muitos investimentos.

Hoje, a Berkshire Hathaway celebra a sua reunião anual, onde se espera que Buffett - conhecido como o 'oráculo de Omaha' pelas suas previsões certeiras - ofereça uma visão sobre a atual conjuntura.

O evento, que ganhou fama nos últimos anos até ser apelidado de "Woodstock dos capitalistas" e que reúne milhares de investidores num estádio para escutar Buffett, será este ano muito diferente devido à pandemia.

Este ano, Warren Buffett e um dos seus principais executivos serão os únicos presentes em Omaha, de onde responderão a perguntas dos acionistas que serão previamente escolhidas por um grupo de jornalistas.