Warren Buffett tem cada vez mais dinheiro acumulado na Berkshire

A Berkshire Hathaway, fundo de investimento de Warren Buffett, aumentou as duas disponibilidade de dinheiro para um recorde de 128 mil milhões de dólares, no terceiro trimestre, avança o Financial Times, dizendo que o multimilionário investidor tem lutado por encontrar novos investimentos que impulsionem os rendimentos da Berkshire.



Já passaram cerca de quatro anos desde que fez a última grande aquisição.



No trimestre anterior, as disponibilidade de caixa e de bilhetes de tesouro estavam nos 122 mil milhões de dólares, e em três meses voltam a subir 6 mil milhões, segundo revelou nas contas divulgadas este sábado, 2 de novembro.





Mas se a disponibilidade dinheiro aumentou, também os lucros conseguiram subir. O grupo reportou lucros operacionais no terceiro trimestre de 7,8 mil milhões de dólares, um valor recorde, equivalente a 14% de subida face ao período homólogo do ano passado. Este valor contabiliza os ganhos com os negócios da Berkshire, mas não desconta a flutuação bolsista das participações. Se incluídas estas oscilações, os ganhos reduziram-se para 16,5 mil milhões de dólares, contra os 18,5 mil milhões de há um ano.



A Berkshire comprou ações próprias no valor de 700 milhões de dólares no terceiro trimestre, o que faz com que a recompra de ações próprias esteja nos 2,8 mil milhões de dólares para o conjunto do ano.