Empresa gestora do Alqueva aumenta capital para fazer face ao serviço da dívida

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva anunciou esta terça-feira, 8 de agosto, que foi hoje aprovado, por deliberação social unânime por escrito, um aumento de capital, no montante de 5,65 milhões de euros, através da emissão de 1,13 milhões de ações nominativas.

Cada ação tem o valor de 5 euros e será subscrita e realizada pelo Estado, em numerário, para fazer face ao serviço da dívida, refere a empresa no comunicado divulgado junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Este é o quinto aumento de capital social da EDIA desde 2021. Em março de 2021 tinha sido feito um reforço de 40,6 milhões de euros, em agosto do mesmo ano um aumento de 7,6 milhões e no mesmo mês do ano passado um novo aumento de quatro milhões.



Entretanto, no passado dia 1 de agosto a EDIA informou sobre um outro aumento de capital, no montante de 12,8 milhões de euros, através da emissão de 2,56 milhões de ações.

"Foram emitidas 2.561.121 ações nominativas no valor de cinco euros cada, num montante total de 12.805.605 euros, a subscrever e a realizar pelo Estado, cujo objetivo é de fazer face a despesas relacionadas com investimentos no âmbito do Programa Nacional de Regadios", explicou então.