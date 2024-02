Empresa gestora do Alqueva aumenta capital em 5,2 milhões

A EDIA - Empresa de Desenvolvimento e Infraestruturas do Alqueva anunciou esta quarta-feira, 7 de fevereiro, um novo aumento de capital."No dia 6 de fevereiro de 2024 foi aprovado por deliberação social unânime por escrito aumentar o capital social da EDIA – Empresa de Desenvolvimento e Infra-Estruturas do Alqueva, S.A., no montante de 5.293.790,00 euros, através da emissão de 1.058.758 de ações nominativas", refere a empresa, numa nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Leia Também Empresa gestora do Alqueva faz novo aumento de capital de quase 13 milhões

Cada ação tem o valor de 5 euros e será subscrita e realizada pelo Estado em numerário, "para fazer face a serviço de dívida", acrescenta.