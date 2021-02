Empresa portuguesa assina contrato com o Governo das Seicheles

Com escritórios em Lisboa, Porto e Coimbra, onde está sediada, a CH Business Consulting, que faz este ano 23 anos, soma e segue na frente internacional.

Depois de, ainda há três semanas, ter anunciado que ganhou o concurso internacional lançado pelo Governo da Somália para conceber e implementar a reforma do sistema de remunerações dos funcionários públicos naquele país africano, a empresa acaba de conquistar uma nova geografia em África.

"A CH Business Consulting volta a pontuar a nível internacional com um contrato com o Governo da República das Seicheles, para definir o Plano Nacional de Desenvolvimento do Capital Humano para o setor da Aquicultura", anuncia a empresa, esta terça-feira, 9 de fevereiro, em comunicado.

"Iremos analisar os objetivos e planos de desenvolvimento do setor, avaliar as respetivas necessidades de mão-de-obra e identificar competências e perfis profissionais, considerando a realidade atual do mercado laboral do arquipélago, propondo estratégias de formação e capacitação, de recrutamento, atração e retenção de talento e de sucessão, para as diversas categorias profissionais da fileira da Aquicultura", explica Carlos Adegas, diretor de "International Research" da empresa portuguesa.

Sem adiantar o valor do negócio, refere que este concurso internacional, promovido pelo Departamento de Economia Azul do Gabinete do Vice-Presidente da República, é financiado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e tem a duração de sete meses.

Composto por 115 ilhas, o arquipélago das Seicheles possui o maior PIB per capita entre todas as nações africanas, sendo o primeiro e único país africano com Índice de Desenvolvimento Humano considerado muito alto.

Contudo, "apesar de sua relativa prosperidade, a pobreza permanece generalizada e o país tem um dos níveis mais altos de desigualdade económica e distribuição desigual de riqueza, com a classe alta e dominante comandando uma vasta proporção da riqueza do país", enfatiza a CH Business Consulting, cujo projeto no país, garante, "vai permitir qualificar a oferta e perspetivar as necessidades futuras do setor da aquicultura, tendo em conta os atuais níveis de educação, competências e formação da mão-de-obra no país".

"Este é mais um exemplo da importância de valorizarmos o conhecimento português e a capacidade de trabalharmos e competirmos à escala global, sendo claramente uma das apostas no projeto de internacionalização da CH Consulting", considera António Henriques, CEO do grupo CH, de cujo universo aquela consultora faz parte.

A CH Business Consulting continua, assim, a apostar fortemente nos mercados internacionais, "contando já com contratos internacionais nas Bahamas, Jamaica, Angola, Cabo Verde, Santo Tomé e Príncipe, Brasil", a que se juntou, já este ano, a Somália e as Seicheles.





Já em Portugal, "encontra-se a assessorar diversos investimentos estrangeiros, provenientes de Espanha, Suíça, Estados Unidos, Brasil e Marrocos", afiança a mesma consultora.

Além da gestão de pessoas e organizações, através da CH Bussiness Consulting, o grupo CH tem outras cinco empresas, operando nas áreas da formação e desenvolvimento de pessoas (CH Academy), da implementação de sistemas de gestão (KWL), da comunicação e design (Monstros & Cia) e do branding e webdesign (Burocratik).