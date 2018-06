Empresa que gere o Multibanco compra empresa na Polónia  

A SIBS, empresa responsável pela rede Multibanco em Portugal, formalizou a compra da empresa polaca PayTel, que é especializada em serviços de aceitação de cartão.

Em comunicado, a companhia liderada por Madalena Cascais Tomé diz que assim reforça "a presença num mercado importante para a sua estratégia de crescimento internacional", acelerando "a sua actividade na Polónia, através de uma empresa com grande potencial de crescimento".

"A SIBS está presente na Polónia desde 2008, prestando serviços de gestão de redes de ATM, homologação de terminais, processamento de transacções, switching e prevenção e detecção de fraude, expandindo agora para os serviços de acquiring", refere a mesma fonte.

Segundo a SIBS, o investimento da empresa nesta operação será de 34 milhões de zloty (cerca de 8 milhões de euros), para a aquisição de uma posição de 55% do capital. A transacção vai decorrer entre 2018 e 2020.

"O mercado polaco é muito relevante para a SIBS e marcou a sua expansão e alargamento da oferta em mercados europeus", refere a CEO Madalena Cascais Tomé, assinalando que a compra da PayTel "reforça o posicionamento da SIBS como um player de pagamentos relevante no mercado europeu".

A PayTel emprega cerca de 100 trabalhadores e no primeiro trimestre de 2018 tinha 23.000 terminais de pagamento.

A SIBS, detida por mais de duas dezenas de bancos portugueses, está já presente em vários países africanos e europeus. Em Angola, Moçambique e Nigéria, a SIBS tem parcerias com os operadores locais responsáveis pelo desenvolvimento da rede de pagamentos electrónicos. Em Malta está presente no negócio de processamento de operações com cartões e na personalização deste meio de pagamento.