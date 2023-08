Empresa que lançou ChatGPT cria aplicação para garantir privacidade às empresas  

Leia Também Telemarketing e ensino entre as profissões mais afetadas pela Inteligência Artificial

A empresa OpenAI, responsável pelo software ChatGPT, baseada em inteligência artificial (IA), lançou o ChatGPT Enterprise, um "chatbot" que procura garantir a privacidade das empresas.A ferramenta disponibiliza acesso ilimitado ao GPT-4 – a versão mais recente do programa de IA lançado em 2022 –, recursos para análise de dados e opções de personalização, segundo o comunicado emitido pela empresa sediada em San Francisco, nos Estados Unidos."Acreditamos que a IA pode ajudar e melhorar todos os aspetos da vida profissional e tornar as equipes mais criativas e produtivas", lê-se.A empresa referiu ainda que várias empresas que estão a utilizar o ChatGPT para criarem formas de comunicação com mais clareza, acelerarem tarefas de codificação e encontrarem respostas para trabalho criativo e áreas complexas dos negócios foram as primeiras a adotar o ChatGPT Entrprise.A empresa norte-americana referiu ainda que os preços da assinatura do ChatGPT Enterprise "vão depender da utilização e dos contextos de cada empresa".A OpenAI afirma também que, desde o lançamento do ChatGPT em novembro de 2022, mais de 80% das empresas da lista que apresenta as 500 empresas norte-americanas, divulgada anualmente pela revista Fortune, já utilizaram a ferramenta.Nos primeiros dois meses, o ChatGPT ultrapassou os 100 milhões de utilizadores mensais e tornou-se na plataforma informática com o crescimento mais rápido da história, antes de a nova rede social da Meta, a Threads, alcançar essa distinção no verão deste ano.