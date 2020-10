Empresas apostam no TikTok mesmo com restrições dos EUA

A plataforma chinesa TikTok, que faz muito sucesso entre os mais jovens, está em risco de ser proibida nos Estados Unidos, depois de o governo americano a ter acusado de colocar em risco a segurança nacional. Contudo, a vontade do governo não desencorajou as empresas a partilharem as suas campanhas na aclamada rede social.





John Petty, coordenador digital da agência de criação Wieden + Kennedy NY, revela que a razão pela qual as empresas continuam a investir no TikTok é por esta ter atualmente um grande peso no mercado e pelo impacto que têm hoje as redes sociais na publicidade.



A diretora de Marketing da Danone nos EUA, Linda Bethea, confirmou à Reuters a ideia de Petty afirmando que "é tudo uma questão de estar onde consumidores estão e ter certeza de que estamos a executar as nossas campanhas de forma segura".





O TikTok ganhou relevância em plena pandemia, e conquistou milhões de utilizadores entretendo-os com vídeos e desafios, enquanto se mantinham fechados em casa. Com as restrições dos EUA, a aplicação pode ser obrigada a reduzir o seu alcance e terminar com as negociações que mantém com diversas empresas americanas, ou com as filiais de empresas estrangeiras existentes nos Estados Unidos.





Leia Também Justiça dos EUA impede Trump de proibir TikTok

Os americanos pretendem proibir a utilização da rede social por estarem preocupados com as informações por ela recolhidas e por acreditarem que, posteriormente, as mesmas são disponibilizadas ao governo chinês.





No próximo dia 4 de novembro, um dia após as eleições presidenciais, no tribunal dos Estados Unidos será debatida a possibilidade de se proibirem as transações, incluindo a publicidade, entre as empresas do país e a TikTok.