Reddit compra rival do TikTok

A Reddit comprou a aplicação de vídeos de curta dimensão, Dubsmash. Desta forma, sem alterar a plataforma e a marca já existentes, a Reddit entra num mercado dominado pela aplicação TikTok.





As condições do negócio não foram ainda divulgados, mas sabe-se que foi dado dinheiro e ações em troca da Dubsmash.





A Reddit é conhecida pelos seus fóruns online, onde os seus utilizadores podem partilhar os seus textos, links e media relacionados com diversas temáticas. A empresa norte-americana procurou atualizar-se ao longo dos últimos anos, acrescentando ao seu site as funcionalidades tendência das redes sociais mais aclamadas, como o Facebook e o Twitter.





Com esta união, as duas empresas tecnológicas pretendem expandir-se e complementar-se. "Ao unir forças com a Reddit, expandimos a nossa capacidade de servir os criadores que representam a força vital da Dubsmash, ajudando-os a conectarem-se, partilharem os seus trabalhos e aumentarem o seu impacto na cultura", garantiu a Dubsmash num comunicado divulgado esta segunfa-feira, 14 de dezembro.





Fundada na Alemanha em 2014, a Dubsmash permite que os seus utilizadores gravem vídeos de si mesmos com áudios de música, filmes e programas de televisão, tal como ocorre com o TikTok.





AReddit elogiou a Dubsmash pela forma como representa as minorias. "Tanto a Reddit como a Dubsmash partilham um profundo respeito pela forma como as comunidades se unem", disse à CNBC Steve Huffman, CEO do Reddit.





Esta compra ocorre num ano em que a TikTok enfrenta diversos problemas, devido às preocupações norte-americanas com a segurança da aplicação.