Empresas londrinas apostam em refeições económicas para atrair trabalhadores de volta ao escritório

Há cada vez mais empresas londrinas a oferecer refeições a preços acesíveis, como forma de convencer os funcionários a regressarem ao trabalho presencial, numa altura em que a inflação fez subir o preço da alimentação.



"Há imensa comida de conforto, bem como um foco na saúde e no bem-estar. Temos fish and chips às sextas-feiras e o curry katsu de frango está a tornar-se um dos itens mais populares no menu", conta à Bloomberg o CEO da Compass, Dominic Blakemore. E continua: "pode ser frango ou porco. Podem ser alternativas àquilo que está, de momento, a um preço mais elevado. Podemos trocar truta por salmão, marisco por carne branca. Desta forma, conseguimos dar uma vantagem de custo que beneficia o cliente".



A Compass – uma das maiores empresas de catering do mundo, que opera com milhares de clientes a nível global – tem observado que o aumento do número de empregadores a oferecer refeições subsidiadas tem funcionado como "um impulsionador para trazer as pessoas de volta ao local de trabalho", depois de a pandemia ter deixado muita gente em teletrabalho.

As refeições mais acessíveis no local de trabalho são uma possível solução para compensar os custos do regresso ao trabalho presencial, com a crescente inflação e o aumento das taxas de juro têm vindo a pesar nas carteiras.



Com uma crise financeira à porta, muitos sentem-se mais pressionados a regressar ao escritório, como forma de garantir o emprego. O cenário de total teletrabalho, que se viveu na primeira fase da pandemia, tem vindo a mudar: Blakemore diz que a média semanal de ocupação do escritório da Compass é, agora, ligeiramente acima de três dias, quando no pré-pandemia era de quatro dias.



"Todos os meses vemos [o trabalho presencial] crescer. Suspeito que num ambiente económico difícil somos capazes de ver uma maior presença nos locais de trabalho", comenta o empresário.