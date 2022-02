Endesa e Tejo Energia mais bem posicionadas para ficarem com o Pego

O júri que avaliou as seis propostas dos candidatos na luta pela reconversão da central do Pego, atribuiu as duas melhores classificações às incumbentes Endesa e Tejo Energia, refere o relatório preliminar publicado hoje pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

A terceira melhor pontuação coube à proposta da GreenVolt, a subsidiária da Altri com foco nas energias renováveis, sendo que a EDP Renováveis teve a pior avaliação - o sexto lugar.

Recorde-se que o concurso público para a atribuição do ponto de ligação à rede elétrica da central do Pego, em Abrantes, tinha fechado com seis candidaturas, com os projetos da EDPR, GreenVolt, Endesa, Tejo Energia, Bondalti e Voltalia a seguirem para avaliação do júri.

A Tejo Energia é a empresa que detém atualmente a central a carvão do Pego, sendo participada maioritariamente pela TrustEnergy e, em menor parte, pela Endesa. Antes do arranque do concurso, defendeu a criação de um centro de produção de energia verde, com eletricidade, hidrogénio, energia solar, eólica e biomassa. Ao Negócios, fonte da TrustEnergy não confirmou o conteúdo da proposta.

A Endesa, apesar de ser acionista de outra das concorrentes, também avançou sozinha. A proposta apresentada pela empresa antes do concurso era focada em energia solar, hidrogénio e armazenamento em baterias. Contactada, a Endesa não confirmou ao Negócios se esta foi a proposta final.

Por outro lado, tanto a EDP R como a GreenVolt já tinham manifestado interesse no ponto de injeção na Rede Elétrica de Serviço Público (RESP), que tem uma potência de 628 megawatts (MW) na central a carvão, que encerrou em novembro do ano passado.

A próxima fase do concurso é a da ponderação das observações formuladas pelos concorrentes. O relatório final deverá ser conhecido até 21 de fevereiro, e o vencedor do concurso notificado até dia 25 do mesmo mês.

Segundo o Governo, a avaliação vai privilegiar propostas que criem valor económico para a região, partilhem eletricidade renovável com o município, garantam a manutenção dos postos de trabalho e impliquem um menor hiato temporal entre o fecho da central a carvão e o novo projeto.