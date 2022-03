Espanhola Endesa ganha concurso para o Pego

Leia Também Endesa e Tejo Energia mais bem posicionadas para ficarem com o Pego

A empresa espanhola venceu o concurso para o Pego, em Abrantes, indicou a Endesa em comunicado. Trata-se de um "projeto renovável híbrido que terá a maior bateria da Europa", diz a companhia, na mesma nota."A empresa recebeu o direito de ligação de 224 MVA para instalar 365 MWp de energia solar, 264 MW de energia eólica com armazenamento integrado de 1688,6 MW e um eletrolizador de 500 kW para a produção de hidrogénio verde", concretiza a nota disponibilizada pela elétrica espanhola. A Endesa venceu este concurso através da filial Endesa Generación Portugal.O projeto apresentado compreende um investimento total de 600 milhões de euros, explica a Endesa. Este montante está destinado à construção de nova capacidade solar e eólica."A Endesa não só segue a apostar em Portugal, como tem feito sempre, mas também estamos a fazer um projeto em que dedicámos muito esforço e carinho, trabalhando para desenvolver um modelo de desenvolvimento renovável inovador em que as comunidades locais tenham um protagonismo real", diz o diretor-geral de Genéracion da Endesa, Rafael González, em comunicado."Com esta adjudicação, a Endesa reforça o seu compromisso em Portugal com a transição justa e, fundamentalmente, com as comunidades com quem trabalhamos há três décadas na região de Abrantes e com aquelas que agora vamos construir o futuro para as próximas três décadas ou mais", nota Nuno Ribeiro da Silva, o diretor-geral da Endesa em Portugal.E, além do desenvolvimento de fontes de energias renováveis, este plano que venceu o concurso apresentava também propostas para crescimento económico e social da região de Abrantes - nomeadamente o compromisso da empresa da "criação de 75 pontos de trabalho e 12 mil horas de formação e apoio a PME para que integrem os projetos na zona". Estas 12 mil horas de formação destinar-se-ão à "reciclagem profissional de mais de 2 mil pessoas" e ainda concursos para competências transversais, como questões administrativas e ferramentas digitais.Este tema da criação de valor económico para a região onde está a central do Pego era, aliás, já conhecido como um dos temas que ia ser privilegiado na avaliação das propostas.No início de fevereiro, o júri que avaliou as propostas das empresas a concurso neste processo de reconversão da central do Pego já tinha dado a melhor classificação à Endesa, logo seguida pela Tejo Energia - onde a Endesa tem uma participação.Estavam a concurso seis propostas: além da Endesa e da Tejo Energia, também a Greenvolt, a EDP Renováveis, a Bondalti e a Voltalia apresentaram propostas.(notícia atualizada às 19:06)