Realiza-se hoje, pelas 16h00, no Grande Auditório da Fundação Caixa Geral de Depósitos – Culturgest, em Lisboa, o Encontro Fora da Caixa "Caminho da Recuperação", que pode acompanhar em direto no site do Negócios.





Integrado no ciclo de Encontros Fora da Caixa e com transmissão direta aqui, assista a Pedro Abrunhosa à conversa com Gonçalo M. Tavares, escritor e professor universitário, numa conversa intimista "No Princípio… Era o Pensamento".





Conduzida pela mestria do músico e compositor, esta conversa contará, na abertura e no fecho, com a interpretação de uma canção ao piano.



Do programa consta ainda uma entrevista conduzida por André Veríssimo, Diretor do Jornal de Negócios, a António Costa e Silva, Coordenador do Programa de Recuperação Económico-Social 2020-2021, sob a temática da visão estratégica nacional de recuperação económica.



PROGRAMA

16h00 | Paulo Moita de Macedo | PCE da Caixa Geral de Depósitos

16h30 | Pedro Abrunhosa à conversa com Gonçalo M. Tavares

17h15 | Emílio Rui Vilar | PCA da Caixa Geral de Depósitos

17h30 | Entrevista a António Costa Silva por André Veríssimo