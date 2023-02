Eólicas no mar podem custar até 40 mil milhões

Para já são apenas três as turbinas eólicas a flutuar ao largo da costa portuguesa, na zona de Viana de Castelo. Cada uma com 8,4 MW, em 2022 produziram energia elétrica suficiente para abastecer mais de 25.000 casas, no âmbito do projeto pré-comercial WindFloat Atlantic, desenvolvido pelo consórcio Ocean Winds (EDP e Engie).





