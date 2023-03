EPAL vai arrendar 100 habitações a preços controlados

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A EPAL vai arrendar mais de 100 casas em Lisboa a preços controlados. A medida é avançada pelo presidente do conselho de administração da empresa em entrevista, José Sardinha, ao Dinheiro Vivo e à TSF O objetivo da empresa é "rentabilizar" o património através da reabilitação ou construção de apartamentos na baixa de Lisboa e em Campo de Ourique."Temos projetos para construir uma residência universitária para filhos e netos dos nossos trabalhadores num espaço que temos [na Av. Liberdade]", afirma José Sardinha, mencionando que a iniciativa tem "uma dupla componente: aproveitar e garantir que os ativos não perdem valor e se mantêm estáveis - isso é importante para a cidade mas também para o acionista, consequentemente para as contas da empresa. E também com isso procura-se criar valor para a sociedade, para a cidade, para o país e para os trabalhadores da nossa empresa".