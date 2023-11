Espanhóis contratam ex-CEO do “rei dos cogumelos” para liderar a Correos Express Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Licenciado em Engenharia Aeronáutica pela Universidade da Beira Interior e MBA AESE/IESE, iniciou a atividade profissional em consultoria de gestão na Accenture. De 1998 a 2003 geriu e participou em projetos envolvendo diversos setores de atividade, tendo posteriormente ingressado nos CTT - Correios de Portugal, onde desempenhou, ao longo de uma dúzia de anos, várias funções de direção e administração.

Em 2015 entrou no grupo Rangel, como "country manager" da Rangel Expresso, onde permaneceu até 2019, e esteve, nos últimos tempos, como CEO da Sousacamp, a liderar o "turn around" da empresa que ficou conhecida no país como "rei dos cogumelos".

Leia Também Correos Express Portugal prevê faturar 27 milhões no primeiro ano de atividade

Em síntese, eis o currículo de António Vaz, que a Correos Express Portugal acaba de anunciar para o cargo de diretor geral.

Leia Também Correios espanhóis dão 11 milhões pelo controlo da Rangel Expresso

"O diretor geral, que já desempenhou diversas funções de direção e de administração em empresas no setor da logística, tem como objetivo fazer crescer a marca em território nacional, ajudando a consolidar a liderança a nível ibérico", afirma a filial portuguesa da empresa espanhola de entregas urgentes, esta quarta-feira, 8 de novembro, em comunicado.

O novo líder da empresa que opera em Portugal há quatro anos traça o caminho a seguir: "Se por um lado o segmento de ‘express&parcels’ está em crescimento, por outro lado a concorrência no setor é bastante intensa, pelo que apenas as marcas que consigam manter elevados padrões de qualidade e eficiência terão sucesso. É exatamente este o principal desafio - ser a referência no mercado em qualidade para os nossos clientes e garantir que somos o parceiro de excelência para o desenvolvimento dos seus negócios", afirma António Vaz.

Leia Também Correos de Espanha não excluem outros negócios em Portugal

A aposta passa por "continuar a crescer em quota de mercado em Portugal, com particular enfoque no segmento B2C", realça Vaz.

Garantindo que "a Correos Express é líder de mercado no segmento de ‘express&parcels’ a nível ibérico", aponta: "Neste contexto, a liderança de mercado está no nosso ADN, pelo que a nossa ambição não poderá ser outra que não seja também aspirar à liderança em Portugal", sinaliza o novo diretor geral da empresa.

Segundo António Vaz, as vantagens competitivas que ajudarão a alcançar este objetivo passam pela "extensa rede de distribuição suportada em plataformas 100% próprias e as plataformas tecnológicas de suporte, que permitem oferecer aos clientes uma experiência consistente em todo o território Ibérico", afiança.