Na base do protesto está a recusa de que os estivadores destes portos, independentemente do seu vínculo contratual, sejam substituídos por trabalhadores externos, "violando os acordos assinados e os contratos coletivos em vigor".Em Lisboa, a Porlis, detida maioritariamente pelo grupo turco Yilport, "contratou um trabalhador estranho ao efetivo que foi cedido e colocado na passada quarta-feira na escala de trabalho da Liscont", exemplificou o sindicato.Segundo esta estrutura, dez dias antes, a Operestiva, também detida, maioritariamente pelo grupo Yilport, contratou um trabalhador estranho ao efetivo do porto de Setúbal, que foi colocado na escala de trabalho da Sadoport."Este paralelismo de estratégias ilegais e provocatórias por parte da Yilport comprova o objetivo último deste grupo turco de criar condições para descartar os atuais efetivos de estivadores dos portos nacionais e substituí-los a seu bel-prazer por outros trabalhadores", sublinhou.Os estivadores de Lisboa e de Setúbal afirmam-se assim "unidos" para exigir o cumprimentos dos acordos e dos contratos coletivos, alertando para que nenhum empregador "se pode furtar a respeitar" esta obrigação."A paz nos portos tem que ser um património de toda a comunidade portuária, pelo que os estivadores só a poderão manter se a Yilport abandonar, definitivamente, os sucessivos atos provocatórios de guerra", vincou.Na terça-feira, o sindicato dos estivadores já tinha pedido, por carta, à administração do grupo respeito pelo contrato coletivo do setor, apelando à não contratação de trabalhadores externos, sob pena de pôr em causa a paz social.Para o sindicato, este grupo empresarial está a violar o Acordo para a Operacionalidade do Porto de Lisboa de 2016 ao contratar trabalhadores para os seus quadros fora do contingente que assegura atualmente o trabalho portuário.O mesmo motivo levou os estivadores do Porto de Setúbal a aprovar, no final de outubro, em plenário, um pré-aviso de greve que irá afetar apenas a empresa Sadoport, também do grupo Yilport.