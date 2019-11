Dono turco dos portos portugueses fica sem CEO

Líder da atividade portuária portuguesa e um dos maiores investidores estrangeiros no nosso país, o grupo Yilport anunciou a renúncia ao cargo do seu CEO, Christian Blauert, a partir de 15 dezembro de 2019.

Christian Blauert, o ainda CEO do grupo turco Yilport, demitiu-se do cargo, depois de, ainda no passado verão, ter estado em Portugal para a cerimónia de assinatura do memorando que prevê um investimento de 122 milhões de euros no terminal de contentores de Alcântara, e que prolonga o período de concessão deste operador até 2038.