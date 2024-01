Estudo: Quatro em cada dez pessoas planeia comprar carro nos próximos dois a três anos

Diferenças geracionais

Quatro em cada dez pessoas planeia comprar uma viatura nos próximos dois a três anos, revela um estudo sobre "as tendências do consumidor português na aquisição e utilização de produtos e serviços automóveis", divulgado, esta quinta-feira, durante o Fórum do Retalho Automóvel, à luz do qual metade dos que pretendem comprar um carro espera adquirir um novo., refere o estudo, apresentado por Ana Rita Alemão, cofundadora e managing partner da empresa de consultoria especializada LYD (Leading for Greatness) aos participantes daquele que é descrito como "o maior evento exclusivamente dedicado aos temas do negócio da distribuição automóvel em Portugal".Relativamente ao tipo de veículo a considerar numa compra futura,, a mesma percentagem dos 30% que comprariam um semi-novo. Já apenas 40% dos inquiridos compraria um elétrico ou híbrido em caso de veículo usado, de acordo com os mesmos dados.À luz do estudo - desenvolvido com base num inquérito com 6.048 respostas (recolhidas entre 5.432 clientes de concessões e 616 consumidores selecionados, em todo o território nacional,sem qualquer tipo de estratificação), levado a cabo entre 13 de novembro e 12 de dezembro de 2023 -A pesquisa também integra uma análise geracional, no sentido de perceber quais as tendências de consumo na aquisição de produtos e serviços automóveis que se observam em cada uma delas, partindo do pressuposto de que 71% da população portuguesa está atualmente dividida em duas gerações: a X (nascidos entre 1965 e 1981) e a Y (ou os Millenials, nascidos entre 1982 e 1994).Assim, se, por um lado, tanto no caso dos inquiridos da faixa etária entre os 40 e os 60 anos como os entre os 25 e os 40 anos a percentagem dos que planeia comprar uma viatura nos próximos dois a três anos (40%) é igual, por outro, há depoisAssim, 60% dos entrevistados da geração X planeia comprar uma viatura nova - contra 30% do lado dos Millenials; apenas 30% dos inquiridos da geração X pondera adquirir um semi-novo - contra 40% na geração anterior. O desfasamento é ainda maior no caso da opção pelos usados, já que entre o universo de inquiridos entre os 40 e os 60 anos apenas 10% tem em vista adquirir um automóvel usado, percentagem que sobe para os 30% entre os Millenials.. Já o segundo fator é completamente diferente: os mais velhos consideram a proximidade do concessionário/oficina, enquanto os mais novos a eficiência energética. Voltam a comungar da mesma opinião no terceiro critério: o preço da manutenção.Ao nível do valor máximo que estariam dispostos a pagar por um elétrico a geração X aponta 35.000 euros, enquanto a Y fica-se pelos 20.000. No que toca ao diferencial que pagariam em relação a veículos de combustão: entre o grupo mais velho quatro em cada seis diz que pagaria mais 5%, mas junto dos mais novos só apenas quatro em cada dez afirma que o faria.A forma de compra também varia entre gerações: sete em cada dez pessoas que fazem parte da geração X prefere fazê-lo apenas presencialmente, enquanto na geração seguinte são apenas quatro em cada dez.E o mesmo sucede no que diz respeito ao local: 40% dos inquiridos entre os 40 e os 60 anos compra num concessionário, opção de apenas 30% dos que têm entre 25 e os 40 anos. Aliás, 10% destes últimos compram num retalhista online, escolha nem sequer referida pela geração mais velha. A aquisição direta no "site" do fabricante é opção de 40% dos inquiridos da geração X e de 60% na Y.Vantagens? Mais diferenças: os mais velhos citam a possibilidade de contacto humano (40%), enquanto os mais novos (50%) a hipótese de ver a viatura.O estudo deixa ainda uma série de recomendações ao setor apontando que "desenvolver um modelo operativo centrado no cliente (integrar digital e físico)", "colmatar lacunas e pontos de rutura entre as fases de 'descoberta', 'configuração', 'contacto', 'compra', 'entrega' e 'serviços pós-venda' são cruciais e andam de mãos dadas com a garantia de pontos de contacto online e offline interligados para criar uma viagem integrada".Chama ainda a atenção ser preciso "investir na transformação de dados em conhecimento" e "explorar alianças estratégicas com diferentes parceiros (alargando a oferta de serviços de mobilidade), o que passa, por exemplo, por "reduzir a dependência das vendas de veículos com rentabilidade mais baixa" ou "atrair novos segmentos de clientes".