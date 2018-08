Este processo arrasta-se desde Fevereiro de 2015. Em Agosto desse ano foi fixada uma taxa de depósito provisória de 29,53%, mas, na avaliação final, em Janeiro de 2016, a taxa foi reduzida para 7,8% pela correcção de um erro administrativo. Foi esta taxa que esteve em vigor até à presente data. Apesar de em Abril ter sido informada que a taxa a aplicar seria de 0%.



Agora é aplicada uma taxa muito superior. E é por isso que a Navigator até diz que a decisão é uma mudança intencional, não encontrando justificação.



"Esta alteração constitui uma modificação substancial da taxa anterior e, tendo em consideração que as autoridades norte-americanas não solicitaram informações adicionais nem se verificaram quaisquer alterações de circunstâncias, acreditamos que esta decisão reflecte uma mudança intencional dos pressupostos assumidos pelo Departamento de Comércio com o objectivo de aumentar a taxa final sobre vendas de papel Navigator para os EUA, apesar de a sociedade ter sempre colaborado com as autoridades americanas".



Dá como exemplo o facto de o Departamento de Comércio ter, por exemplo, ampliado uma despesa de corretagem com o valor global de 8 milhões de dólares, utilizada em cálculos anteriores, para "de forma fictícia" uma despesa de quase 70 milhões de dólares.



Reafirmando que "continua a defender que não existem fundamentos para a aplicação de medidas desta natureza às vendas dos seus produtos nos Estados Unidos", vai recorrer, interpondo uma providência cautelar para impedir a alfândega dos EUA de aplicar a nova taxa sobre as importações efectuadas durante o primeiro período de revisão.



Só que enquanto decorre o recurso, a nova taxa será aplicada assem que a decisão seja publicada, o que a Navigator diz que deverá acontecer dentro de aproximadamente uma semana.



Ainda assim, a empresa garante que vai continuar a vender papel nos Estados Unidos, como o faz há 18 anos, e com preços médios mais de 15% acima do "benchmark" do mercado norte-americano.

