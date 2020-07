Eurico Brilhante Dias: “Promover Portugal não significa ter marcas associadas a produtos”

Uma das bandeiras do Internacionalizar 2030 é a “promoção da marca Portugal” no estrangeiro. O Governo defende ainda que as empresas devem apostar na instalação de unidades de negócio noutros países.

Eurico Brilhante Dias: “Promover Portugal não significa ter marcas associadas a produtos”









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.