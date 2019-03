Portugal tem captado investimento decido à incerteza gerada pelo Brexit. Eurico Brilhante Dias, na Conversa Capital, espaço de entrevista conjunta do Negócios e da Antena 1, revelou que em 2018 o investimento proveniente do Reino Unido atingiu os 900 milhões de euros, superando a Holanda e o Luxemburgo, as praças financeiras que normalmente lideram este ranking.



O secretário de Estado da Internacionalização diz que a estratégia de Portugal não é de "garimpar os despojos do Brexit", mas acrescenta que Portugal "tem conquistado operações na incerteza que é gerada".



Apesar deste fenómeno, Eurico Brilhante Dias é cauteloso nas palavras com que o comenta. "O Reino Unido sempre foi um investidor importante em Portugal. Sempre. Antes de ser membro das Comunidades Europeias e será depois, seguramente. Muitas das decisões não passam pelo Reino Unido. Muitas decisões são agentes económicos com operações no Reino Unido, mas que são japoneses, americanos, canadianos, brasileiros, alemães e que dizem: eu tenho a minha operação no Reino Unido, mas neste momento considero que é altura de repensar a forma como estou a criar valor na Europa, e preciso de outra localização".

A Conversa Capital pode ser lida na edição impressa do Negócios de segunda-feira, dia 4 de Março, ou na edição premium online do jornal.