Exportações de pescado passam o “cabo” da pandemia

O pescado é atualmente “o produto agroalimentar nacional com mais peso nas exportações do país, seguido do vinho, do azeite e dos hortícolas”, salienta a Associação da Indústria Alimentar pelo Frio.

Exportações de pescado passam o “cabo” da pandemia









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Exportações de pescado passam o “cabo” da pandemia O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar