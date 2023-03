Exportações na Saúde podem crescer mais de 10% este ano, acredita Guy Villax

Depois de uma subida excecional das exportações, de 35% em 2022, Guy Villax, presidente do Health Cluster Portugal, acredita que pode seguir-se uma nova subida a dois dígitos, embora mais modesta do que a do ano passado. "Eu diria que continuar a 10%, e ir para algo mais ambicioso. Podemos acreditar que sim", afirmou em entrevista ao Negócios e à Antena 1, no programa Conversa Capital.Apesar de a guerra ter criado instabilidade, incerteza e "um problema nos custos de energia muito sério", o ano passado foi de excecional performance na indústria, com as exportações a atingirem os 2,4 mil milhões de euros, reconhece.Um aumento da mesma magnitude este ano está fora de questão: "É dificilmente repetível", admite o presidente do Health Cluster Portugal.Ainda assim, acredita que não tenha sido a questão do preço a alavancar os números. "Isto é conquistar mercado. Isto é ‘good old fashioned hardwork’ [a velha capacidade de trabalho] dos nossos gestores e das equipas de vendas. Acho que são boas estratégias de empresas, que sabem onde é que têm vantagens competitivas e vão à procura do cliente e do negócio", afirma Guy Villax, que recorda o aumento de 10% ao ano que já tinha sido registado nos últimos sete exercícios – "um crescimento fantástico".