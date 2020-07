Exportações vão demorar até três anos a recuperar

O plano Internacionalizar 2030 prevê que as vendas de bens e serviços atinjam os 50% do PIB apenas em 2027, um avanço de dois anos face às estimativas pré-covid. Já os valores recorde alcançados no ano passado poderão ser igualados só em 2023.

