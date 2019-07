O preço representa um prémio de 33% face ao valor de fecho da GrandVision de 16 de julho, um dia antes de a agência norte-americana ter avançado que as duas empresas estavam em negociações. Os títulos da empresa holandesa negoceiam na bolsa de Amesterdão desde 2015.



O acordo foi anunciado no dia em que a EssilorLuxottica apresentou os resultados para o primeiro semestre, que ficaram acima das previsões dos analistas consultados pela Bloomberg. A empresa também disse que a oferta subirá para os 28,42 euros caso a aquisição não se concretize nos próximos 12 meses. A conclusão da operação poderá demorar entre 12 e 24 meses, adianta a Bloomberg.



Quanto ao financiamento para comprar a GrandVision, a empresa franco-italiana explicou que o fará através de um empréstimo-ponte de 8 mil milhões de euros e que planeia, mais tarde, um refinanciamento de 2 mil milhões de euros através de dívida e ações.



As ações da GrandVision estão a subir 4,5% para 26,50 euros, enquanto os títulos da EssilorLuxottica avançam 0,67% para 119,35 euros na sessão desta quarta-feira.

