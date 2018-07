Famalicão cria bolsa de peritos para ajudar novos empresários

Famalicão, terra que acolhe colossos industriais como a Continental Mabor, a Riopele ou a TMG, costuma puxar pelos galões de concelho com a melhor balança comercial do país, sendo há muitos anos o maior exportador da região Norte e o terceiro maior de Portugal.

Ainda esta terça-feira, 17 de Julho, a Câmara de Comércio Luso-Britânica vai mostrar a alguns dos seus associados como se faz em Famalicão. "How It’s Made In Vila Nova de Famalicão" é o nome da iniciativa, que consiste na visita a algumas empresas do concelho, começando pelas instalações da Salsa e que inclui passagem pela incubadora de empresas do Famalicão Made IN – Polo da Riopele.

"O espírito empreendedor e a vontade de internacionalizar marcam o ADN do tecido empresarial famalicense. Uma dinâmica que se reflecte nos 310 novos projectos empresariais recentemente aprovados e apoiados no concelho, que representam um investimento global superior a 450 milhões de euros", destaca o município famalicense.

Entretanto, os cidadãos do concelho que andem a congeminar uma ideia de negócio vão poder beneficiar da opinião de especialistas de várias áreas quanto aos méritos da mesma e sobre a forma e condições necessárias para que essa ideia se possa transformar numa empresa.

A autarquia aprovou, na última reunião do executivo municipal, a criação de uma Bolsa de Peritos para Apoio ao Desenvolvimento de Negócios, constituindo "uma nova ferramenta de apoio aos novos empreendedores de Famalicão no desenvolvimento da ideia até à eventual constituição da empresa".

"A Bolsa de Peritos vai reunir um conjunto de especialistas para aconselhar e orientar os empreendedores na criação de novas empresas, em áreas como: estruturação da ideia, modelo e plano de negócio, patentes, marketing, comunicação, financiamento, registo e aconselhamento jurídico, entre outros assuntos relevantes à criação de uma empresa", explica o município, em comunicado.

"É uma iniciativa que dá enquadramento à manifestação de disponibilidade de muitas pessoas com valor, que se têm voluntariado, no âmbito do trabalho de rede desenvolvido pelo programa Famalicão Made IN, para emprestar a sua competência empreendedora àqueles que estão a dar os primeiros passos", afirma o presidente da Câmara de Famalicão, Paulo Cunha.

Enaltecendo a disponibilidade "dos que já têm experiência para, num contexto informal, ajudar aqueles que estão a começar", a expectativa de Cunha "é que os peritos que vão ser constituídos em bolsa dêem umas luzes, alguns sinais, acerca dos caminhos que as pessoas podem seguir".

De acordo com a autarquia, "o processo de candidatura à bolsa de peritos será feito oportunamente através de preenchimento de formulário submetido electronicamente, em conjunto com as correspondentes normas de acesso e requisitos de admissão, no portal do projecto Famalicão Made IN (www.famalicaomadein.pt).

De resto, além de regulamentar o processo, o município realça que irá disponibilizar espaços físicos e meios materiais do Gabinete de Apoio ao Empreendedor para efeitos de reuniões de trabalho entre os peritos e os empreendedores.