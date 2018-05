Continental Mabor com lucros de 212 milhões e vendas de 878 milhões em 2017

A fabricante de pneus de Famalicão fechou o último exercício com vendas de 878,4 milhões de euros, mais 6% do que no ano anterior, e lucros de 211,6 milhões de euros, o que traduz um decréscimo homólogo de 6% devido à “subida dos preços das matérias-primas e das depreciações”.

A quarta maior exportadora portuguesa, a alemã Continental Mabor, que tem em curso um investimento superior a 100 milhões de euros no seu complexo industrial de Famalicão, fechou o último exercício com mais 6% de vendas e menos 6% de lucros.

A facturação da fabricante de pneus em 2017 fixou-se em 878,4 milhões de euros, mais 47,5 milhões do que no ano anterior, e os lucros em 211,6 milhões de euros, menos 14,2 milhões do que em 2016.

"O resultado líquido do exercício reflecte o impacto significativo da subida dos preços das matérias-primas e das depreciações, consequência dos investimentos que temos feito nos últimos anos", explicou Pedro Carreira, presidente da Continental Mabor, em comunicado. Em 2017, a empresa "investiu mais de 62 milhões de euros".

Já o "cash flow" do exercício foi de 251,96 milhões de euros e o VAB (valor acrescentado bruto) atingiu 399,87 milhões de euros.

Do volume total de pneus vendidos cerca de 98% tiveram como destino a exportação. Os pneus "made in Lousado" - freguesia famalicense onde está instalada a Continental Mabor - foram enviados para 67 países, "o que constitui também um recorde", enfatiza a empresa, que pertence ao grupo alemão Continental.





"Estamos a reforçar a nossa aposta na produção de pneus de alta performance e em novos produtos como os pneus agrícolas", sendo que, "em 2017, o impacto no nosso volume de negócios dos pneus agrícolas foi ainda ténue e contamos com um forte incremento em 2018", acrescentou o mesmo gestor.

A continental Mabor contratou mais 168 pessoas em 2017, tendo fecho o ano com 2.038 trabalhadores.





O conjunto das empresas do Grupo Continental em Portugal (Continental Mabor, Continental Pneus, Indústria Têxtil do Ave, Continental Lemmerz e Continental Teves) encerrou o exercício de 2017 com uma facturação de 1,18 mil milhões de euros e 2.729 trabalhadores.







