Familiares e amigos despedem-se de Queiroz Pereira

O corpo do empresário Queiroz Pereira esteve em câmara ardente desde a tarde de terça-feira na Basílica da Estrela e as cerimónias fúnebres realizaram-se esta manhã no Mosteiro dos Jerónimos.

Pedro Queiroz Pereira, um dos mais importantes empresários portugueses, morreu no sábado à noite, aos 69 anos, a bordo do seu iate, em Ibiza, onde passava regularmente férias.

