Farfetch tenta acordo para evitar insolvência antes do Natal

Leia Também A Soma dos Dias: A semana de quatro dias e a Farfetch

A Farfetch quer fechar um acordo de "resgate" antes do Natal para evitar a insolvência, avança esta segunda-feira o The Sunday Times . A empresa liderada por José Neves está em negociações avançadas com um comprador, suportado em capitais de risco para obter financiamento de emergência.A empresa, que foi o primeiro "unicórnio" português, tem estado em conversações com várias empresas e fundos e, segundo o jornal britânico, terá já um. O dinheiro poderá ser fornecido como dívida, capital ou ambos.Para já, desconhece-se o valor em causa e quem estará interessado em avançar com a compra. Sabe-se, no entanto, que um dos possíveis compradores é o fundo de capital privado Apollo Global Management, com quem a empresa de origem portuguesa esteve em negociações.A Farfetch, que está cotada na bolsa de Nova Iorque, tem estado sob pressão nos mercados depois de ter adiado a apresentação dos resultados do terceiro trimestre, previstos para 29 de novembro. A empresa de José Neves está ainda a ponderar despedir cerca de 2 mil trabalhadores este ano para garantir a viabilização do negócio.