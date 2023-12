Leia Também Farfetch tenta acordo para evitar insolvência antes do Natal

2,24% para

16,62 dólares. Já no caso da empresa liderada por José Neves,

. A Coupang, empresa de "e-commerce" sul-coreana, vai liderar um consórcio que pretende adquirir a totalidade dos ativos e o negócio da Farfetch, segundo um comunicado enviado esta segunda-feira ao regulador do mercado norte-americano (SEC, na sigla em inglês).A "joint-venture" criada para o efeito, a Athena Topoco, irá fornecer umà empresa liderada por José Neves, com um juro anual de 12,5%. O grupo chegou também a acordo com os detentores de 80% da dívida Farfetch no valor de 600 milhões de dólares, indica o documento.A ideia é que este consórcio passe a deter a totalidade da empresa, sendo que a Coupang irá ficar com 80,1% e a Greenoaks com os restantes 19,9%. Caso este negócio se verifique, os novos acionistas esperam adquirir a totalidade da Farfetch em troca dos "bridge loans" e os atuais credores irão recomprar 10% da dívida ao valor original.Por outro lado, caso a Farfetch seja entretanto alvo de uma oferta de aquisição concorrente, o empréstimo de 500 milhões de dólares terá de ser devolvido até 30 de abril e a empresa terá de pagar uma comissão adicional de 20 milhões de dólares.As ações da Coupang - que, tal como a Farfetch, negociam na bolsa de Nova de Iorque -, seguem a desvalorizara negociação das ações foi suspensa antes da abertura da bolsa, tendo afundado 35% no "pre-market" devido à notícia avançada pelo The Sunday Times de que haveria um acordo a ser feito (Notícia em atualização)