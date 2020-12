Febre das meias kitsch chega ao Licor Beirão

"Quem nunca forçou um sorriso ao receber meias e camisolas de gosto duvidoso, no Natal? Pois bem, o Licor Beirão lançou as meias e a camisola que vão transformar esses instantes em momentos de boa disposição", promete a empresa da Lousã, que produz quatro milhões de garrafas anualmente com exportação direta para mais de 40 países.

Com a febre em curso das sapatilhas, meias e chinelos pirosos da marca Lidl, eis que o Licor Beirão colocou em exclusivo na sua loja online camisolas que obedecem às regas das chamadas "Ugly Sweaters" do Natal e meias que têm escrito "Traz Beirão" na zona do tornozelo, enquanto na planta dos pés pode ler-se "Se estás a ler isto, traz-me um Beirão".

"As camisolas incluem o motivo natalício e uma regra muito assertiva: ‘Esta camisola não é feia, tu é que és. Cala-te e traz-me um Beirão’ é a frase que certamente vai animar a Ceia de Natal", sugere o Licor Beirão, em comunicado.

O lançamento destas duas peças de vestuário bem "kitsch" integra-se na campanha "Regras de Segurança no Natal" da empresa, que desafiou várias figuras públicas e influenciadores a criarem as suas próprias regras de segurança para este Natal, como Nilton, Pedro Fernandes, Raminhos, Maria Botelho Moniz, entre outros.

Por exemplo, a regra apresentada por Pedro Fernandes é… "Diz à tua sogra que a melhor prenda que te deu foi a filha".