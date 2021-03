FI Group e LLYC fazem aliança à procura de um projeto ibério agregador

A consultora de gestão muito ligada à inovação FI Group e a empresa especializada em comunicação e reputação LLYC (Llorente y Cuenca) consumaram formalmente uma parceria para a promoção de candidaturas aos fundos europeus que estão disponíveis e que vão estar em maior valor nos próximos anos, com o Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) – integrado no europeu Next Generation

