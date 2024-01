Financiamento das empresas: juros penalizam procura por empréstimos

A procura por crédito pelas empresas diminuiu à medida que as taxas de juro do Banco Central Europeu aumentaram. A queda é visível nos dados mais recentes do Banco de Portugal, relativos a dezembro de 2023. As estatísticas mostram que, no final do ano passado, o montante de empréstimos concedidos pelos bancos ao tecido empresarial era de 73,4 mil milhões de euros, menos 1,8 mil milhões de euros do que no final de 2022.





