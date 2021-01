Franceses da Saur "fintam" Carlos Slim e compram Aquapor à DST

A Saur, companhia francesa controlada pelo fundo familiar sueco EQT, anunciou esta segunda-feira a entrada no mercado português com a aquisição da Aquapor, empresa que explora vários sistemas de água e resíduos de Norte a Sul de Portugal e que diz ser líder na gestão de concessões municipais de água.

A aquisição foi efetuada à DST Ambiente e representa um revés para a espanhola FCC Aqualia, controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, que estava interessado na compra da Aquapor e até chegou a notificar a Autoridade da Concorrência da operação. O valor da operação não foi revelado.

Contudo a Aquapor vai ficar nas mãos dos franceses da Saur, depois de em 2015 ter sido vendida pela Águas de Portugal. O comunicado da empresa francesa não detalha como foi o desenrolar da operação, mas a bracarense DST terá exercido o direito de preferência para comprar as posições de outros acionistas na Criar Vantagens, a empresa que detém 100% do capital da Aquapor. Este desenvolvimento, que já tinha sido noticiado pelo Jornal Económico, inviabilizou assim o controlo da Aquapor pela FCC.

Certo é que a Aquapor vai mudar de donos, numa operação que marca a entrada da Saur no mercado português e representa para a empresa francesa "um compromisso com a economia portuguesa e o seu desenvolvimento sustentável".

"A operação irá gerar sinergias significativas, nomeadamente através da partilha das melhores práticas, da mobilização do reconhecido expertise da Aquapor para o desenvolvimento internacional e da viabilização do acesso do mercado português a soluções e tecnologias da Saur", refere o comunicado emitido esta segunda-feira pela Saur, que conta finalizar a aquisição "nas próximas semanas, após o cumprimento das condições precedentes normais, nomeadamente a aprovação do organismo regulador da concorrência".

Desde 2015 que a empresa DST detinha o controlo da Aquapor e das suas participadas, em que se incluem a Águas de Cascais, Águas do Sado, Águas de Gondomar, entre outras. Este controlo é feito através da Criar Vantagens, que foi criada em Fevereiro de 2008 pela DST – Domingos da Silva Teixeira e pela ABB – Alexandre Barbosa Borges, como plataforma para comprar, precisamente, parte do capital da Aquapor ao grupo estatal Águas de Portugal. Uma posição depois reforçada em 2015.

Com mais de 1200 colaboradores, a Aquapor tem a gestão de água e saneamento em 26 municípios portugueses, com 1,3 milhões de habitantes. Além de Portugal, o Grupo Aquapor está presente em Moçambique, Cabo Verde e Arábia Saudita.

A Saur descreve a Aquapor como uma empresa com "cobertura nacional única", que representa uma "vantagem competitiva decisiva no mercado", destacando também a "participação na empresa que fornece serviços de abastecimento de água e tratamento de esgotos para as cidades industriais de Jeddah 2 e 3 na Arábia Suadita, onde a Saur já é uma operadora líder".





Para a saur, a compra da Aquapor representa "um marco na internacionalização" do grupo francês, diz Emmanuel Vivant, vice-presidente executivo para o negócio internacional. Patrick Blethon, chairman executivo da Saur destaca que "esta operação representa um investimento significativo da Saur em Portugal, na sua economia e no desenvolvimento progressivo de um setor fundamental para o desenvolvimento sustentável".





A Saur, empresa criada há 80 anos, tem 9.000 funcionários e 12 milhões de consumidores em todo o mundo. É detida pelo fundo familiar sueco EQT, "especializado na transição ecológica". A Saur descreve-se como empresa especializada na gestão de concessões de água municipal, engenharia, e gestão de água industrial.