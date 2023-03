Free Now dá o adeus final a Portugal a 3 de abril

A Free Now, empresa de serviços de mobilidade, vai encerrar atividade em Portugal a 3 de abril à meia-noite. A empresa, que foi das primeiras a entrar em Portugal com este tipo de serviço, vai assim deixar o país."A partir das 23:59, hora de Lisboa, do dia 3 de abril de 2023, a FREE NOW irá encerrar em Portugal. Foi uma decisão difícil de tomar e estamos extremamente gratos por todos os passageiros e motoristas que melhoraram a nossa estadia em Portugal", disse a companhia alemã, numa nota enviada aos clientes.A Free Now acrescenta que vai continuar a operar nas outras 170 cidades europeias com serviços como "táxi, carro privado, scooter, trotineta, bicicleta elétrica ou viagem partilhada".