Fundação Oriente injeta cinco milhões no Banco Português de Gestão

O Banco Português de Gestão (BPG) recebeu nova injeção de capital dos acionistas destinada a satisfazer exigências regulatórias, mantendo-se a análise de propostas para a venda da instituição, avança nesta terça-feira o Eco.

Segundo o jornal, a operação ocorreu em setembro, com um reforço de 4,93 milhões de euros por parte da Fundação Oriente. Neste ano, o banco recebeu já três aumentos de capital no valor de 13,5 milhões de euros, elevando o capital total do banco da Fundação Oriente para cerca de 100 milhões de euros.

Este novo reforço visa "corresponder ao enquadramento prudencial", segundo João Costa Pinto (na foto), que lidera a instituição desde o ano passado.

Em 2018, o Banco Português de Gestão apresentava um rácio de crédito malparado de 65,4%, valor que tinha baixado para 34,1% no final de 2021.

O banco indica que mantém a análise de interessados na compra do capital do banco. "O processo de alienação do capital do BPG está a evoluir como previsto, com várias entidades interessadas que têm vindo a submeter propostas que estão a ser consideradas", diz a instituição ao Eco.

A analise prossegue depois de a venda do banco a um grupo árabe, o IIB Barhain Holdings, ter sido travada pelo regulador.