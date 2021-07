Fundo do BPI vende dois Pingo Doce em resorts algarvios por seis milhões de euros

O Imofomento, fundo gerido pelo BPI, vendeu dois supermercados do Pingo Doce nos resorts algarvios da Quinta do Lago e Vale do Lobo a um fundo nacional por cerca de seis milhões de euros.



O retalhista da Jerónimo Martins vai permanecer como ocupante dos imóveis, informa em comunicado a JLL, consultora que assessorou o BPI na venda dos ativos.





Esta transação é mais um reflexo do "crescente interesse dos investidores por supermercados" que se destacou ainda mais devido à resiliência destes ativos durante o período pandémico, na opinião de Fernando Ferreira, "head of capital markets" da JLL, citado no comunicado.



Entre as razões que tornam estes imóveis apetecíveis para os investidores estão o seu desempenho positivo nesta conjuntura, bem como o baixo risco e rentabilidade de longo prazo.



Os supermercados são ainda um ativo que se adequa a vários perfis de investidores, entre os quais os privados. "Os 'tickets' de investimento não vão, geralmente, muito além dos 5 milhões de euros. Por isso, tem sido um tipo de produto cada vez mais procurado", afirma Fernando Ferreira.