Galp fecha acordo de 20 anos com americana NextDecade para aquisição de LNG

A Galp anunciou esta terça-feira que fechou um acordo com a NextDecade, que garante o fornecimento, pela empresa norte-americana, de 1 milhão de toneladas de gás natural liquefeito.



"A Galp assinou um Acordo de Compra e Venda (SPA) de 20 anos com a NextDecade Corporation para aceder a 1 milhão de toneladas anuais de LNG americano", pode ler-se no comunicado enviado pela Galp à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



A entrega de gás natural liquefeito, através do projeto de LNG Rio Grande, da NextDecade, localizado no Texas, deverá começar em 2027, indica o mesmo comunicado.



"Este acordo aumenta o acesso da Galp a volumes competitivos de LNG, suplementando a oferta da Venture Global, que deve começar em 2023. Também vem adicionar mais flexibilidade e diversidade geográfica ao portfólio de fornecedores", diz a Galp.





Em maio de 2018 a Galp assinou um acordo semelhante com a Venture Global LNG para a aquisição de gás natural liquefeito, durante 20 anos, de um milhão de toneladas por ano a partir do terminal de Calcasieu Pass, no Louisiana (EUA).