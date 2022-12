Galp prevê distribuir 900 milhões de euros aos acionistas

Leia Também Galp fecha acordo de 20 anos com americana NextDecade para aquisição de LNG

A Galp prevê dar cerca de 900 milhões de euros aos acionistas em remuneração pelos resultados da empresa registados este ano, avança o Observador . O valor corresponde a um aumento de mais de 50% face à distribuição de ganhos feita pelos acionistas durante este ano, tendo em conta os resultados de 2021.A maior parte dos ganhos a distribuir pelos acionistas pode não vir dos dividendos. A Galp prevê uma subida de 4% no dividendo a atribuir, mas o grande salto virá da compra de ações pela própria empresa ("share buyback"), cujo programa foi reforçado de 150 milhões para 500 milhões de euros em favor dos acionistas.A política de remuneração acionista da Galp promete assim distribuir até um terço do cash-flow operacional que este ano deverá fixar-se em 2,8 mil milhões de euros. Isso acontece em ano de preços recorde na energia e lucros significativos para as empresas de energia, que o Governo conta taxar com a criação de um imposto sobre lucros extraordinários.