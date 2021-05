Gama Leão ataca Novo Banco e afasta-se de Ricardo Salgado

O fundador da Prebuild, um “grande devedor” do Novo Banco, aceita o rótulo mas recusa ter sido responsável pela queda do grupo. João Gama Leão garante que só se encontrou “duas ou três vezes” com Salgado.

