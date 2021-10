Garantias à banca abrem porta a 8 mil milhões para PME

O ano vai ser de recordes no apoio do Fundo Europeu de Investimento à economia nacional. Os acordos assinados até agora com os bancos, para a concessão de garantias, representam mais de 5 mil milhões de crédito adicional para as empresas. E o montante vai subir mais.

Garantias à banca abrem porta a 8 mil milhões para PME









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Garantias à banca abrem porta a 8 mil milhões para PME O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar