Gazprom mantém remessa de gás para a Europa nos 42,6 milhões de metros cúbicos

O grupo russo Gazprom anunciou este domingoi que mantém a remessa de 42,6 milhões de metros cúbicos de gás para a Europa através da Ucrânia.Um representante da Gazprom, citado pela agência de notícias russa TASS, disse que os fornecimentos são realizados "de acordo com os pedidos confirmados".Em maio, a Ucrânia interrompeu o fluxo de gás através da estação de Sojranivka, localizada na região de Lugansk, no leste do país, controlada por tropas russas.Deste modo, a circulação do combustível foi reduzido e passa apenas pelo ponto de medição de Sudzha, mais ao norte do país e sob controle ucraniano.Segundo a Gazprom, nos primeiros 10 meses do ano foram exportados 91,2 bilhões de metros cúbicos de gás, menos 67,6 bilhões de metros cúbicos do que no período homólogo de 2021.A empresa russa sublinha que "a redução do consumo de gás na União Europeia (UE) foi um fator fundamental para a redução da procura geral"."Durante os primeiros 10 meses do ano, de acordo com os primeiros cálculos e dados operacionais disponíveis, a procura mundial caiu mais de 40.000 milhões de metros cúbicos. 85% desta redução, cerca de 36.000 milhões de metros cúbicos, corresponde aos 27 países da UE, " sustentou.