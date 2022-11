Consumo de gás na Europa caiu 22% em outubro

Leia Também Gazprom mantém remessa de gás para a Europa nos 42,6 milhões de metros cúbicos

O consumo de gás natural em Outubro na Europa caiu 22% face ao ano anterior, numa altura em que as famílias conseguiram reduzir o uso de aquecimento devido a temperaturas mais elevadas. Esta redução ofereceu algum alívio ao mercado, que se encontra extremamente pressionado desde o início da guerra na Ucrânia.Segundo os dados fornecidos pela francesa Engie, a redução de consumo foi liderada pelas habitações, comércio e pequenos utilizadores industriais. Já no setor da eletricidade, o consumo aumentou 14%.Os governos europeus têm apelado aos cidadãos e empresários que reduzam o consumo de gás, após uma redução no fornecimento da matéria-prima por parte da Rússia. Isto levantou preocupações quanto à possibilidade de escassez de gás na região durante o inverno, contudo, um recuo no consumo, aliado a uma maior afluência de gás natural liquefeito e maiores reservas, praticamente na capacidade máxima de armazenamento, têm aliviado essa pressão.A reduzir a procura pelo gás natural está o tempo mais quente, mas também os preços elevados do gás, com muitos dos utilizadores industriais a cortarem operações de modo a conseguirem sobreviver.