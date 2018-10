Gesfimo convoca assembleia para decidir venda da Comporta

A Gesfimo convocou os participantes do fundo que gere os activos imobiliários da Herdade da Comporta para uma assembleia a realizar-se no dia 27 de Novembro. O único ponto da agenda é "o processo de venda dos activos do fundo".





Este passo tem como objectivo finalizar o processo da venda no seguimento da celebração do contrato promessa com o consórcio composto pela Amorim Luxury e pela Port Noir (esta última através da Vanguard Properties).





A reunião foi agendada para dia 27 de Novembro, às 10h, no Hotel Sana Lisboa.





Tal como o Negócios tinha noticiado, a promessa de compra e venda dos principais activos do fundo imobiliário da Herdade da Comporta existe desde terça-feira, 23 de Outubro, mas vai ter de aguardar um mês pela luz verde de 87 participantes. E uma delas é a determinante: a da comissão liquidatária da Rioforte.





Isto porque a insolvente Rioforte, antiga sociedade de topo da área não financeira do Grupo Espírito Santo, é a principal detentora, com 59,09%, seguida do Novo Banco, com 15,46% das unidades de participação do fundo. As restantes estão nas mãos de membros ou aliados da família Espírito Santo.





Além da assembleia, que vai decorrer no final do próximo mês, também o Ministério Público e o Tribunal Central de Instrução Criminal serão avisados dos termos do contrato: detêm as unidades de participação da Rioforte sob arresto.