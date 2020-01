Gestor privado de Isabel dos Santos encontrado morto

Diretor do private banking do Eurobic terá sido alvo de uma tentativa de homicídio a 7 de janeiro.

Nuno Ribeiro da Cunha, gestor privado de Isabel dos Santos e diretor do Private Banking do Eurobic, foi encontrado morto na noite desta quarta-feira no Restelo, em Lisboa, avança o Correio da Manhã.

O alerta foi dado às 22h05 e no local estiveram os bombeiros e a Polícia de Segurança Pública.



Fonte da PSP disse à Lusa que está a gerir o cenário e que "tudo aponta para suicídio". A fonte indicou ainda que o corpo foi encontrado na garagem.





Nuno Ribeiro da Cunha foi constituído arguido em Angola no âmbito do processo Luanda Leaks, juntamente com a empresária e filha do ex-presidente angolano Isabel dos Santos, Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol, Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do BFA, Paula Oliveira, amiga de Isabel dos Santos e administradora da Nos.