Global Renewbale Power Fund notifica Concorrência de controlo da Ionity Holding

O fundo investidor em renováveis Global Renewbale Power Fund notificou a Autoridade da Concorrência (AdC) do controlo da Ionity, operador de postos de carregamento para veículos elétricos nas autoestruturas de 24 países da Europa, segundo aviso publicado.O fundo, cujos investimentos se centram em infraestruturas climáticas, em particular energia renovável, comprou o controlo exclusivo sobre a IONITY Holding GmbH & Co KG através da BidCo, um veículo de titularização ('special purpose vehicle') constituído exclusivamente para efeitos da transação proposta, aguardando agora 'luz verde' da AdC para formalizar o negócio.A Ionity, segundo o aviso, é um operador licenciado de postos de carregamento ativo no setor das infraestruturas de carregamento de alta potência acessíveis ao público (=150kW), para veículos elétricos a bateria.Na página de internet do grupo, numa descrição do histórico, a IONITY é definida como uma 'joint venture' do BMW Group, Ford Motor Company, Hyundai Motor Group, Mercedes-Benz AG e Volkswagen Group com Audi e Porsche, com o objetivo de construir uma rede de carregamento de alta potência para veículos elétricos nas principais rodovias da Europa, com sede em Munique, Alemanha.