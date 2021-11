BlackRock acelera expansão de carregadores Ionity na Europa

Leia Também Via Verde Eletric arranca com carregamentos nas autoestradas em 15 minutos

A empresa de carregadores de veículos elétricos Ionity anunciou a entrada da BlackRock no seu capital. A gestora de fundos de investimento liderou um financiamento de 700 milhões de euros para acelerar a expansão da rede na Europa. Na ronda participaram também os atuais acionistas da empresa: a BMW, a Ford, a Hyundai, a Mercedes-Benz e a Volkswagen com a Audi e a Porsche.A Ionity, fundada em 2017, desenvolve carregadores de veículos elétricos ultrarrápidos, com uma potência de 350 kW. Atualmente com 1.500 pontos espalhados por 24 países europeus, o investimento agora anunciado vai permitir chegar aos 7.000 postos até 2025. A empresa avança também que toda a energia será oriunda de fontes 100% renováveis e sem emissões de carbono."A entrada da BlackRock como acionista e o compromisso dos nossos atuais parceiros mostram a atratividade da Ionity para os investidores e confirmam a força da nossa estratégia. A confiança e o investimento vão acelerar o crescimento da empresa, a expansão da nossa rede de carregamento de alta potência em Europa e, mais amplamente, a descarbonização do setor da mobilidade ", referiu em comunicado Michael Hajesch, CEO da Ionity.Já David Giordano, do departamento de Energia Renovável da BlackRock, referiu que a infraestrutura de carregamento de veículos elétricos é vital para alcançar um futuro sem emissões. "A Ionity é uma das redes líderes na Europa. Estamos muito satisfeitos por apoiar a sua ambição de crescimento e proporcionar aos nossos clientes acesso a uma empresa inovadora que está a impulsionar a transição para energias limpas. "Em Portugal, a Ionity arrancou este ano com a instalação de carregadores de alta potência nas estradas portuguesas. De acordo com a associação de utilizadores de veículos elétricos, existem neste momento 14 postos Ionity ligados, dois instalados (mais ainda não ligados) e outros dois em instalação, de norte a sul do país.