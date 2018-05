Goldman Sachs reduz nos CTT depois de receber 1,4 milhões em dividendos

Num tempo em que qualquer cego via as dificuldades conjunturais em que vivem os Bancos, este sujeito teve a "brilhante" ideia de criar - helás ! - um Banco nos CTT ! Resultado : GROSSOS PREJUÍZOS e DEZENAS DE LOJAS DOS CTT ENCERRADAS, com o inerente e dramático prejuízo para as populações.

Anónimo

Há 46 minutos

A GS já viu que com este governo das reversões das políticas da troika, os despedimentos de excedentários e o investimento em tecnologia económica e eficiente não se vão fazer, como de resto já se fizeram, e bem, na US Postal, no Posti da Finlândia, na Postnord da Suécia-Dinamarca e no Royal Mail do Reino Unido. O investimento é isto mesmo. Analisa as condições de mercado e move-se a par com ele. A GS já não é procura para a oferta CTT. Siga.