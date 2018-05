Maior fundo soberano do mundo reforça nos CTT para 4,27%

O maior fundo soberano do mundo, o norueguês Norges Bank, reforçou no dia 17 de Maio a sua participação nos CTT, segundo comunicado divulgado junto da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Com esta aquisição, a posição do Norges Bank na empresa liderada por Francisco Lacerda (na foto) passou de 3,15% para 4,27%, tornando-se assim o terceiro maior accionista dos CTT.